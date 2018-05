Costa Rica, i convocati di Ramirez: presenti Navas e Campbell

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale della FIFA, il ct della Costa Rica, Oscar Ramirez, ha diramato la lista dei preconvocati per la rassegna iridata che si giocherà in Russia in estate. Spicca la presenza di Keylor Navas, portiere del Real Madrid, mentre davanti c'è Joel Campbell, vecchia conoscenza della Premier League inglese.

Portieri: Keylor Navas (Real Madrid, Spagna), Patrick Pemberton (Liga Deportiva Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano);

Difensori: Cristian Gamboa (Celtic, Scozia), Ian Smith (Norrkoping, Svezia), Ronald Matarrita (New York City, USA), Bryan Oviedo (Sunderland, Inghilterra), Oscar Duarte (Espanyol, Spagna), Giancarlo Gonzalez (Bologna, Italia) ), Francisco Calvo (Minnesota United, USA), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps, Canada), Johnny Acosta (Aguilas Dorados, Colombia);

Centrocampisti: David Guzman (Portland Timbers, USA), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport, Svizzera), Celso Borges (Deportivo La Coruna, Spagna), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City, USA), Bryan Ruiz ( Sporting CP, Portogallo), Daniel Colindres (Saprissa), Christian Bolanos (Saprissa);

Attaccanti: Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Real Betis, Spagna), Marco Urena (LAFC, USA).