Costa Rica, il ct Ramirez: "Bel test col Belgio in vista della Serbia"

Impegno amichevole questa sera per la Costa Rica, che affronterà il Belgio nell'ultimo test pre-Mondiale. Questo il commento in conferenza stampa del ct Oscar Ramirez: "L'amichevole contro il Belgio sarà un bel test, ma il risultato non sarà importante. Sarà più importante l'esordio in Russia con la Serbia. Come contro l'Inghilterra, la partita col Belgio ci permetterà di misurarci contro una squadra europea, prima di affrontare Serbia e Svizzera. Farò dei cambiamenti nella mia squadra, in difesa e nel mezzo, per vedere se tutti sono in forma. Se necessario, Randall Azofeifa e Joel Campbell riposeranno in modo che possano iniziare il Mondiale con la giusta forma".