Croazia, Corluka: "Perisic, Mandzukic e Kalinic dovevano restare qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Croazia senza big per il test amichevole in programma mercoledì contro il Messico. Una scelta presa in assoluta autonomia dal ct della Nazionale Zlatko Dalic, che ha lasciato perplesso e non poco Vedran Corluka, senatore del gruppo: "Mi dispiace che questi giocatori (Modric, Subasic, Mandzukic, Perisic, Brozovic e Kalinic, ndr) se ne siano andati - si legge sul portale Jutarnji -. Non ci troviamo spesso, sarebbe stato meglio se fossero rimasti qui. Ormai comunque è andata così, ora gli altri giocatori, che sono fenomenali, non faranno sentire la loro mancanza. Non vedo perché qualcuno dovrebbe lasciare la squadra, penso che tutti quelli che sono venuti qui sarebbero dovuti rimanere per entrambe le amichevoli. Questa è la mia opinione".