Croazia, CT Dalic: "Perisic fuori forma, ma sarà pronto il 16 giugno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha fatto il punto in conferenza stampa sui giocatori impegnati nel campionato italiano che potrebbero essere convocati per il Mondiale. Queste le sue parole, riportate da FcInterNews: "Kalinic ha sempre giocato bene in Nazionale, mentre per Mandzukic il ruolo che ricopre nella Juve è diverso rispetto a quello che fa con noi. Perisic? È scaduto di forma, ma sono sicuro che tornerà il vero Perisic il 16 giugno, contro la Nigeria".