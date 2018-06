CT del Costa Rica dimentica Hazard: "Non ricordo il suo nome"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eden Hazard è stato il grande protagonista nell'amichevole disputata ieri dal Belgio contro il Costa Rica e vinta per 4-1 dalla Nazionale allenata da Martinez, ma a quanto pare non ha lasciato il segno nel cuore del CT avversario Oscar Ramirez, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Il numero 10 ci ha creato molti problemi, non ricordo il suo nome". Un'uscita infelice, che non è piaciuta alla stampa del Paese centroamericano, che ha evidenziato come Ramirez, in passato, non sia riuscito a nominare un solo giocatore della Nazionale svizzera.