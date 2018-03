Dall'Argentina, Icardi fuori dai Mondiali? I motivi del ct Sampaoli

Fonte: fcinternews.it

Col Mondiale di Russia in avvicinamento, i ct delle Nazionali iniziato a delineare le rose da comporre che andranno a giocarsi il titolo di campione del mondo. Per quanto riguarda l'Argentina, spuntano interessanti, quanto tragiche, novità per Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Fox Sports Argentina, infatti, il capitano dell'Inter non sarà convocato per prendere parte al torneo. L'allenatore Jorge Sampaoli avrebbe preso questa decisioni per due motivi: innanzitutto il rendimento, valutato negativo, del numero 9 nerazzurro con la maglia della Nazionale, e in secondo luogo, l'aspetto che avrebbe inciso di più nella scelta del ct, il cattivo rapporto con alcuni dei suoi compagni argentini.