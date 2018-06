Del Piero su Messi: "Essere 10 vuol dire prendersi delle responsabilità"

Importante vittorie della Danimarca che nella seconda gara del gruppo B ha battuto di misura il Perù. A decidere il match la rete di Yurary Poulsen, attaccante del Lipsia che al 14esimo del secondo tempo ben imbeccato da Eriksen ha battuto Gallese. Partita sfortunata per la squadra...

Telenovela Grealish: c'è il maxi rilancio del Tottenham per l'esterno

The Sun su Sarri-Chelsea: "Finally". L'annuncio a giorni

Manchester United, De Gea ha deciso: no al Real, resta con rinnovo

Arsenal-Liverpool, derby d'Inghilterra per Gelson Martins

PSG, missione londinese per il ds: l'obiettivo è Kanté del Chelsea

Barcellona, André Gomes verso la Premier: Tottenham in vantaggio

West Ham, trattativa per Pastore a un passo dalla chiusura

Leeds, budget importante a disposizione di Bielsa per tornare in Premier

Attraverso il suo profilo twitter , Alessandro Del Piero ha commentato l'errore dal dischetto di Messi in Argentina-Islanda, gara conclusa 1-1: Essere dieci significa anche prendersi grandi responsabilità e assorbire tutte le conseguenze: belle o brutte che siano. Giovedì contro la Croazia di @lukamodric10 può essere già decisiva per #Messi e l’Argentina.

