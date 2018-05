Egitto, Cuper: "Salah uno dei migliori al mondo, lo sosterremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in amichevole col Portogallo, il commissario tecnico dell'Egitto Hetcor Cuper ha parlato di Salah, in gol contro i lusitani e in un momento straordinario di forma: "Mohamed Salah è uno dei nostri migliori giocatori. Ho sempre detto che dietro un grande giocatore, ci deve essere una grande squadra. Non so se siamo una grande squadra, ma lo sosteniamo, siamo con lui. Penso che Salah sia attualmente uno dei migliori giocatori al mondo. Non so se può essere il migliore. Ma quello che sta facendo in questo momento è molto importante", ha detto il tecnico.