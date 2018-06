Egitto, Salah si allena col gruppo: è pronto a giocare contro la Russia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per l'Egitto che potrà contare sul suo pupillo per la seconda gara del suo Mondiale. Momo Salah infatti si è allenato con il resto del gruppo in modo completo negli ultimi giorni e dovrebbe partire titolare nella prossima gara contro i padroni di casa della Russia. Salah all'esordio contro l'Uruguay è rimasto in panchina per 90 minuti perché non era ancora al meglio a causa di un infortunio accusato nella finale di Champions League.