Ferrara sul Mondiale: "Tiferò Argentina. Messi non ha nulla da dimostrare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore della Juventus e Italia Ciro Ferrara ha parlato a Italia 1 del prossimo Mondiale svelando per chi farà il tifo: “Un giocatore come Messi che ha vinto tutto nella sua carriera è giusto che possa vincere anche una Coppa del Mondo per coronare la sua carriera. Anche per questo farò il tifo per l'Argentina in questo Mondiale. Cosa si può chiedere di più a Messi, cosa deve dimostrare ancora? Vincerà il Mondiale solo se la squadra lo accompagnerà al trionfo. Per me Maradona resta a un livello superiore sopratutto perché ha giocato in un campionato difficilissimo come era la Serie A di allora e in una piazza che fino ad allora non aveva mai vinto nulla".