FIFA, lettera di Francia, Danimarca e Australia per Guerrero al Mondiale

Un bel gesto in vista del Mondiale. I capitani Francia, Danimarca e Australia (Hugo Lloris, Simon Kjaer e Mile Jedinak), squadre del gruppo C con il Perù, hanno chiesto ufficialmente alla FIFA di sospendere la squalifica di Paolo Guerrero, attaccante sanzionato con uno stop di 14 mesi dal massimo organismo mondiale del calcio. I tre capitani hanno chiesto che il giocatore peruviano possa prendere regolarmente parte al Mondiale in Russia, invitando così la FIFA a rivedere la propria posizione di intransigenza.