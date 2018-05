Foto con Erdogan, Low assolve Ozil e Gündogan: "Nessun messaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, prende le difese di Ilkay Gundogan e Mesut Ozil circa le polemiche a seguito della foto che immortalavano i due giocatori assieme al presidente della Turchia Erdogan. Un'istantanea che ha provocato sdegno e imbarazzo in Germania, tanto da portare la Federcalcio tedesca a condannare il gesto. "Abbiamo avuto un colloquio privato con entrambi e ci hanno assicurato che non c'era alcun messaggio politico dietro la foto. Per me non è più un problema che riguarda la squadra e gli aspetti sportivi ora prenderanno il sopravvento" ha dichiarato Low.