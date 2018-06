Francia, Hernandez: "Griezmann arrabbiato per la sostituzione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pare che Antoine Griezmann non abbia preso bene la sostituzione arrivata nella gara contro l'Australia e a confermarlo è stato anche il compagno di squadra e nazionale Lucas Hernadez: "Era un po' arrabbiato. È normale, è un giocatore molto ambizioso, che vuole sempre giocare tutta la gara. Ma negli spogliatoi, sull'aereo e sull'autobus quando siamo tornati al centro d'allenamento, era di nuovo felice. Inoltre lo hanno nominato Man of The Match e duesto sembra averlo aiutato a sorridere di nuovo".