Francia, Kante: "La sconfitta un avvertimento, dobbiamo imparare"

© foto di JB Autissier

Dopo la sconfitta rimediata in amichevole contro la Colonia, il centrocampista della Francia N'Golo Kante ha avvertito la nazionale: " Non siamo riusciti a giocare la palla nel secondo tempo, non siamo riusciti a reagire . Queste sono solo partite di preparazione, ma devi imparare da questo tipo di gare. È un avvertimento. Abbiamo visto cose buone ma anche brutte: dobbiamo correggerle e pensare alla Russia".