Francia, L'Equipe sull'esclusione di Rabiot: "Un coiffeur in collera"

© foto di Mocciaro

"Un 'coiffeur' in collera" titola L'Equipe oggi in edicola in riferimento ad Adrien Rabiot e alla sua esclusione dai 23 che rappresenteranno la Francia ai Mondiali. Il centrocampista del Paris Saint-Germain avrebbe rifiutato il ruolo di riserva, cosa che gli è costata l'esclusione.