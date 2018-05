Francia, Lloris: "Ci siamo rilassati, così non va: siamo arrabbiati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere della Francia, Hugo Lloris si è detto molto deluso dalla sconfitta rimediata contro la Colombia in amichevole: "Siamo arrabbiati, eravamo sul 2-0 e poi abbiamo perso in casa. Anche se era una partita amichevole e resta molto prima della Coppa del Mondo c'era tanta attesa, dobbiamo sapere che dobbiamo essere pronti a vincere ogni partita. Non abbiamo dato abbastanza. Il rilassamento non è iniziato nella ripresa, ma molto prima e dopo la Colombia ha fatto molto di più".