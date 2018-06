Francia, Macron promuove Deschamps: "È il ct, ho fiducia in lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha parlato ai microfoni di Telefoot della Nazionale di Deschamps e dell'assenza di Benzema: "Sono il Presidente della Repubblica, non sono il ct della Francia. Amo il calcio e posso dare la mia opinione, ma alla fine, l'incaricato a fare la squadra è Didier Deschamps e ho fiducia in lui. Benzema non convocato? Ciò non altera le qualità di Karim Benzema con il Real Madrid, ha brillato per diversi anni in Spagna e sta facendo delle buone partite come nella finale di Champions League. Ci sono alcune regole, l'allenatore sa che anche un giocatore di talento, aggregarlo al gruppo però può disintegrare tutto".