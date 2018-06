Francia, nessun allarme per Mbappé: "Ho preso solo un colpo"

Parte la settimana che darà lo slancio definitivo al calciomercato. Fin qui poco o nulla. Sarà la settimana dell'inizio del Mondiale ma è una cosa che non ci riguarda e rosichiamo di brutto a pensare che aspettiamo 4 anni e poi non ci presentiamo neanche. Grazie Ventura. Ogni tanto...

Juve, Perin non è la scelta giusta. Monchi sta ricostruendo il Colosseo. "Caso Parma" e regole da riscrivere. Squadre B, così non ci siamo...

Baroni: "Politano da big. Napoli, Ancelotti un beneficio per tutti"

Amichevoli internazionali, solo 1-1 per la Francia con gli Stati Uniti

Sconcerti: "Diritti tv? Crudeltà inutile. Conte non è da Real"

Oggi in TV, i playoff di B: Palermo-Venezia e Frosinone-Cittadella

Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Perrotta: "Roma da Scudetto. Buffon in azzurro"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Francia, sei punti di sutura per Giroud ferito al sopracciglio

Austria-Brasile, le formazioni ufficiali: Neymar in panchina, c'è Alisson

Guardiola esalta Messi: "Non nascerà più un giocatore come lui"

Mondiali: Egitto, in 2000 per partenza

Parma, il messaggio di auguri del club per il compleanno di Ancelotti

Dalla Ternana alla C spagnola: Pochesci valuta il Rayo Majadahonda

All'88' della sfida contro gli Stati Uniti, Kylian Mbappè è stato sostituito per un problema al piede. L'attaccante è stato subito medicato con del ghiaccio ma dopo la gara ha subito rassicurato tutti: "Ho solo preso un colpo sul piede, ho toccato male la palla e l'ho appoggiato male. Niente di grave, passerà subito", ha detto il giocatore del PSG.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy