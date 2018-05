Francia, Pogba sul caso-Rabiot: "Non lo giudico. Vorrei parlarci di persona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Pogba, centrocampista della Francia che domani a Nizza affronterà l'Italia di Roberto Mancini, ha parlato del caso-Rabiot ai microfoni di BeIn Sports: "Ci sono situazioni in cui bisogna capire il contesto. Vorrei incontrarlo e parlarci direttamente per capire cosa sia capitato. Non mi sento in diritto di criticarlo o giudicarlo per quello che ha fatto". Rabiot, ricordiamo, si è auto-escluso dalla lista delle riserve, dove era stato inserito da Didier Deschamps. Troppa la delusione per non essere stato inserito nell'elenco dei 23 convocati per il Mondiale in Russia.