Francia, staff medico ottimista su Mbappe: può esserci con l'Australia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano notizie rassicuranti per la Francia e Didier Deschamps. L'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, toccato duro alla caviglia da Adil Rami durante la sessione odierna di allenamento, non avrebbe riportato danni importanti. Lo staff medico dei Blues è ottimista riguardo alla sua presenza nel match di sabato contro l'Australia, anche se si dovrà attendere l'esito degli esami completi. Mbappé ha dovuto abbandonare la seduta dopo il colpo subito, mostrandosi visibilmente dolorante e contrariato per l'accaduto.