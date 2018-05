Francia, Tolisso torna ad allenarsi in gruppo: ok per la Russia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per la Francia e per il Bayern Monaco. Coren Tolisso infatti è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la contusione alla tibia destra accusata lo scorso 10 marzo con il club tedesco. L'ex centrocampista del Lione ha preso parte alla seduta di allenamento con gli altri giocatori che non sono scesi in campo contro la Colombia. Tolisso dunque sarà a disposizione di Deschamps per l'amichevole contro la Russia.