Germania, Draxler: "Tutto diverso rispetto al 2014, posso dare tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole di Julian Draxler (24), ala sinistra del Paris Saint-Germain che giocherà il Mondiale con la Germania dopo l'edizione vinta quattro anni fa in Brasile. "Rispetto al mio primo Mondiale sono cambiate tante cose. Nel 2014 ero molto giovane e con poca esperienza in campo internazionale e quindi ho avuto poco spazio. Ora tutto è diverso. Sono maturato, ho maggiore esperienza perché mi è stata data la possibilità di giocare in dei club che disputano le competizioni della Uefa e questo di conseguenza mi ha permesso di migliorare

come giocatore. So che potrò dare molto alla mia Nazionale. Sono pronto a mostrarlo al commissario tecnico e ai nostri tifosi. So che stavolta giocherò tanto", le parole dell'ex calciatore del Wolfsburg.