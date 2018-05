Germania, i 27 preconvocati di Loew: c'è Neuer, non Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, la Nazionale tedesca ha rivelato i 27 preconvocati di Loew per il Mondiale di Russia, dove la Germania difenderà il titolo conquistato in Brasile quattro anni fa. Stupisce l'assenza di Emre Can, pilastro del Liverpool finalista di Champions League e prossimo acquisto bianconero, che evidentemente non ha recuperato da un problema alla schiena. Presente invece Sami Khedira, unico proveniente dalla Serie A, mentre tra i portieri c'è Manuel Neuer.

Portieri: Leno, Neuer, Ter Stegen, Trapp.

Difensori: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rudiger, Sule, Tah.

Centrocampisti: Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan, Khedira, Kroos, Ozil, Sané.

Attaccanti: Gomez, Muller, Reus, Rudy, Petersen, Werner.