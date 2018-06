Germania, la Bild dopo il ko con il Messico: "MosCAOS"

Il titolo del quotidiano tedesco

© foto di www.imagephotoagency.it

"MosCHAOS". Gioca così con le parole SportBild per commentare il tonfo della Germania contro il Messico al debutto in Russia. L'edizione online del noto quotidiano utilizza il luogo in cui ha avuto luogo il brutto k.o., Mosca, visto che si è giocato al Lužniki, poi prosegue: "La Germania inciampa all'inizio della Coppa del Mondo".