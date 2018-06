Germania, Neuer: "Mai perso fiducia: posso reggere tutto il Mondiale"

© foto di J.M.Colomo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Germania. "Non ho mai perso la fiducia di esserci, sono convinto di reggere tutta l'intensità del Mondiale". Racconta il suo lungo calvario ed elogia pure Buffon, spiegando che "mancherà tanto in questo Mondiale". Poi, sulla delusione di Ter Stegen, che sarà suo secondo, spiega che "capisco il suo stato d'animo, ognuno vuole giocare ma queste sono le posizioni".