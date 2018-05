Germania, Neuer preoccupato in vista del Mondiale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha espresso perplessità a proposito della sua partecipazione al Mondiale dopo l'operazione subita a settembre al metatarso del piede sinistro: "Devo essere onesto con me stesso e chiedermi: quanto mi ci vorrà per tornare a buon livello dopo un infortunio del genere? Non posso rispondere oggi, ci sono ancora molte domande a cui dare una risposta e non posso farlo oggi".