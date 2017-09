Inghilterra, Henderson confermato capitano da Southgate

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani l'Inghilterra affronterà la Slovacchia a Wembley nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Il commissario tecnico Gareth Southgate per questa gara importante ha deciso di confermare Jordan Henderson come capitano: "Jordan resterà capitano e non c'è motivo di cambiare", ha spiegato in conferenza stampa.