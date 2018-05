Inghilterra, i 23 per Russia '18: out Hart, c'è Arnols. Il simpatico annuncio

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha comunicato la lista definitiva dei 23 giocatori che prenderanno parte al Mondiale in Russia. Come previsto, rimangono a casa sia il portiere Joe Hart che il centrocampista dell'Arsenal, Jack Wilshere. Tra le sorprese Alexander-Arnold e Loftus-Cheek, mentre sono stati inseriti tra le riserve Tom Heaton, James Tarkowski, Lewis Cook, Jake Livermore e Adam Lallana.

Portieri: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Difensori: Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), John Stones (Man City), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man United), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Man United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Centrocampisti: Jordan Henderson (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Man United), Raheem Sterling (Man City)

Attaccanti: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Man United)

