Inghilterra, Southgate potrebbe convocare Sessegnon. Rashford rischia

Mancano ormai pochi mesi all'inizio della Coppa del Mondo e in Inghilterra impazza già il toto-convocazioni. Alcuni membri dello staff del CT Gareth Southgate hanno osservato più volte Ryan Sessegnon, 17enne esterno sinistro in forza al Fulham: potrebbe essere lui la sorpresa nelle scelte del selezionatore dei Tre Leoni. Secondo la stampa inglese, inoltre, lo stesso Southgate sarebbe preoccupato per lo scarso minutaggio concesso da José Mourinho a Marcus Rashford. Il 20enne attaccante potrebbe perdere il treno per la Russia.