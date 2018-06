Iran, Beiranvand: "Prima vittoria fondamentale, lotteremo con la Spagna"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ali Beiranvand, il portiere titolare dell'Iran ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo As e ha parlato della vittoria contro il Marocco e della prossima sfida con la Spagna: "Questa partita iniziale per noi è stata fondamentale, è stato fondamentale vincere. Vorrei dedicare questo grande trionfo a tutta la gente del nostro paese. È stato un risultato molto importante, ma ora dobbiamo continuare con la stessa dedizione, sia i giocatori che lo staff tecnico. Siamo molto felici. Spagna? Non c'è tempo per festeggiare per la vittoria contro il Marocco. Siamo già concentrati sulla partita contro la Spagna. Tutti sanno che la Spagna è una delle migliori selezioni nella storia del calcio. Ma ciò che possiamo garantire è che la Spagna non avrà vita facile contro di noi. Siamo guerrieri, stiamo andando a combattere e manterremo la nostra concentrazione fino all'ultimo secondo della partita".