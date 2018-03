Iran, Queiroz: "Bel gruppo al Mondiale, per noi è un'opportunità"

© foto di Image Sport

Il ct dell'Iran Carlos Queiroz ha parlato dopo il sorteggio del Mondiale con Spagna, Portogallo e Marocco: "E' un bel gruppo, sarà una grande opportunità per mostrare il nostro livello, anche se sappiam oche sarà dura. L'Iran necessita di una grande preparazione per questo Mondiale, dovremo lavorare in questo senso".