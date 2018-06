Iran, Queiroz: "Col Marocco sarà fondamentale vincere. Voglio coraggio"

© foto di Image Sport

Il ct dell'Iran Carlos Queiroz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Mondiale contro il Marocco: "Entrambe le squadre sanno che dovranno per forza vincere la partita di domani. Noi però siamo qua per una missione, che è vincere e conquistare questi tre punti. I nostri giocatori sono carichi, hanno entusiasmo e energia per la gara di domani. Nel calcio una vittoria è come una medicina, vincendo la gara inaugurale avremmo un extra in fatto di motivazione ed entusiasmo. Per questo domani scenderemo in campo con coraggio, cercando di attaccare e segnare il prima possibile".