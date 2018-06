Islanda, Bjarnason: "Tutti difendono, è incredibile. Un punto importante"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Argentina, il giocatore dell'Islanda Birkir Bjarnason ha detto: "Abbiamo giocato molto bene, soprattutto in difesa. Contro una squadra del genere, un punto è già molto difficile da ottenere. Abbiamo giocato in modo compatto per un tempo molto lungo e il modo in cui tutti difendono in questa squadra è incredibile. Non abbiamo concesso molte occasioni, c'era sempre almeno un giocatore che pressava. Spero che continueremo così".