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Russia 2018

Jay Jay Okocha: "Non solo Argentina: passa anche la Nigeria"

15.06.2018 19:12 di Marco Conterio  Twitter:    articolo letto 2367 volte
© foto di Image Sport

Ole in Argentina ha intervistato Jay Jay Okocha che ha analizzato il girone del Mondiale dell'Albiceleste. "Passano Argentina e Nigeria: lo dico perché la mia Nigeria ha giovani talenti, alcuni d'esperienza e sta facendo un bel lavoro. Arriviamo con forza e spirito di squadra che possono portarci alla fase a eliminazione diretta".
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