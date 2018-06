Lopetegui, tweet con dedica alla Spagna: "Vi auguro tutto il meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julen Lopetegui ha voluto fare un in bocca al lupo alla selezione spagnola. Il neo tecnico del Real Madrid è stato esonerato all'antivigilia dell'esordio Mondiale, dopo aver condotto la Roja fino in Russia. "Tutto il meglio in questo Mondiale per Fernando, una squadra magnifica e un gruppo umano: la nostra selezione di Spagna. Ci sentiremo partecipi di tutta la vostra forza, unione e passione".