Maniche: "Spagna di grande livello. Portogallo, dipende da CR7"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ex calciatore di Inter, Chelsea, Atletico Madrid e Nazionale portoghese, Maniche ha parlato attraverso As del girone Mondiale che comprende Spagna e Portogallo. "Le due squadre hanno tutto per superare il girone, anche perché le altre rivali sono Marocco e Iran. La prima gara, ovviamente, sarà importante per avere fiducia. Spagna-Portogallo sarà una gara molto combattuta, i lusitani hanno un buon centrocampo mentre la roja ha tanti calciatori che giocano tra Real Madrid, Barcellona e Atletico. Molto, per il Portogallo, dipenderà anche dallo stato di forma di Cristiano Ronaldo", le parole di Maniche.