Mbappé: "Capocannoniere? Non mi interessa se poi esco agli ottavi"

Kylian Mbappé ha inaugurato il suo sito internet e ha risposto ad alcune domande. Sull'intervento di Rami in allenamento: "Sono cose che capitano". sull'obiettivo personale al Mondiale: "Vincere. Ci sono volte in cui devi mettere al primo posto il collettivo e la Coppa del Mondo è uno di questi momenti, così come in Champions League. In questo tipo di competizione quando pensi a te steso non vinci. Non voglio finire capocannoniere e uscire agli ottavi. Prima di tutto il collettivo, poi vengono gli obiettivi individuali".