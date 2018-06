Messico, Lozano eroe anti-Germania: "Il gol più bello della mia vita"

Le sue parole nel post-partita

L'eroe di giornata per il Messico è Hirving Lozano, autore della rete decisiva nell'inaspettato 1-0 contro la Germania. L'attaccante, subito dopo il match d'esordio, non ha nascosto la sua felicità: "E' il miglior gol della mia vita. Tutti sogniamo di giocare un Mondiale e avere un debutto così importante in una competizione del genere", ha dichiarato il giocatore del PSV Eindhoven dopo esser stato eletto Man of the Match dalla FIFA: "Sì, è davvero il più bel gol della mia vida. Sono molto contento, felicissimo, soprattutto per il successo ottenuto. Questo è il risultato del lavoro di tutti e di tutto quello che stiamo facendo giorno dopo giorno".