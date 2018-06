Mido perde 37 chili e chiama l'Egitto: "Serve un attaccante?"

Mido torna a far parlare di sé, anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo. L'ex attaccante di Ajax e Roma, attraverso il proprio profilo Twitter, ha lanciato un messaggio a Hector Cuper e alla nazionale egiziana. "Ho perso 37 chili e ne ho altri 15 da smaltire. Grazie a tutti quelli che mi hanno criticato, a quelli che mi hanno schernito: hanno cambiato la mia storia e il mio stile di vita aiutandomi a tornare ad aver cura di me stesso. Grazie a chi mi ha aiutato a intraprendere di nuovo il mio viaggio. Mister Cuper, se è alla disperata ricerca di un attaccante io sono disponibile, in carriera ho sempre segnato un gol ogni due partite per l’Egitto, e al Mondiale almeno una rete la posso garantire", ha scritto in modo ironico Mido che in realtà per la selezione nazionale ha segnato 19 gol in 50 partite. L'Egitto, però, ha tirato un sospiro di sollievo dopo il comunicato in merito alle condizioni di Mohamed Salah.

Lost 37 kilos so far.. 15 to go!! Thanks to everyone who criticized me!! Thanks to everyone who mocked me!! You changed my life you made me change my life style to take a good care of my health once more!! Thanks to everyone who helped me to restart my journey again!! pic.twitter.com/pKrroeh4iH — Mido (@midoahm) 30 maggio 2018