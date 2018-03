Mondiale, Infantino chiude al ripescaggio dell'Italia

N.1 Fifa, al Mondiale bisogna qualificarsi sul campo

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Se c'è davvero la possibilità che l'Italia venga ripescata al Mondiale? Bisogna qualificarsi sul campo". Gianni Infantino esclude la possibilità per gli Azzurri di partecipare alla rassegna in Russia 'sfruttando' i problemi che riguardano la Federcalcio spagnola dopo le elezioni. "Il fatto che non vada al Mondiale è per tutti gli italiani una tragedia, sportivamente parlando, ma deve essere uno stimolo. Bisogna imparare dalle sconfitte, rimboccandosi le maniche e lavorare, e gli italiani sicuramente lo sanno fare come hanno sempre dimostrato". Cosa pensa il presidente della Fifa delle prossime elezioni della Figc? "La governance è importantissima, ovvio, bisogna che chi dirige il calcio italiano abbia la possibilità di prendere decisioni - risponde Infantino -, di incidere nel movimento. Lo sappiamo tutti cosa va fatto in Italia, da anni si parla degli stadi, dei movimenti giovanili, della formazione. Bisogna trarre spunto da questa sconfitta per tornare ai vertici".