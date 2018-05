Mondiali: Munir insiste per il Marocco

Fifa aveva detto 'no' dopo esordio con Spagna, lui ricorre a Tas

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Munir El Haddadi si è appellato al Tas per poter giocare con la nazionale marocchina al Mondiale in Russia. Il giocatore, che ha la doppia nazionalità e aveva inizialmente scelto la 'Roja', di concerto con la Federcalcio marocchina si è appellato al Tribunale arbitrale dello sport avverso la decisione della Fifa che il 13 marzo aveva respinto la richiesta di cambio di nazionalità sportiva del calciatore, in forza all'Alaves. La decisione sarà assunta entro la metà di maggio, come richiesto dalla federazione marocchina, eventualmente in tempo per poter fargli disputare il torneo in Russia.