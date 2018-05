Niente Mondiali per Munir El Haddadi: il TAS respinge il suo ricorso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il TAS respinge il ricorso di Munir El Haddadi che dovrà dire addio ai Mondiali. Il giocatore dell'Alavés sperava di far parte della Nazionale marocchina per la spedizione in Russia. Munir, dotato di doppio passaporto aveva inizialmente scelto di rappresentare la Spagna, salvo poi fare dietrofront. Troppo tardi, pesa la presenza fatta nel 2014 con la Roja in un incontro di qualificazione agli Europei contro la Macedonia. Pertanto FIFA ha respinto la richiesta, portando Munir a presentare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna.