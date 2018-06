Norvegia, successo in amichevole con Panama: decide Joshua King

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vittoria di misura nell'amichevole con Panama. 1-0 il punteggio finale in favore degli scandinavi grazie alla rete di Joshua King dopo appena 4 minuti. Per Panama, che parteciperà al Mondiale in Russia, una sconfitta dopo il pareggio a reti bianche nella precedente amichevole con l'Irlanda del Nord.