Panama, i preconvocati di Gomez: c'è il bomber Gabriel Torres

Attraverso il sito ufficiale della FIFA, il ct di Panama Hernan Dario Gomez ha reso nota la lista dei preconvocati, ben 35, per il Mondiale russo che prenderà il via a giugno. Ricordiamo che il termine ultimo per le convocazioni definitive è il 4 giugno prossimo:

Portieri: José Calderón (Chorrillo FC), Jaime Penedo (Dinamo Bucharest), Alex Rodríguez (San Francisco FC).

Difensori: Azmahar Ariano (Patriotas FC), Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San José Earthquakes), Eric Davis (DAC Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Francisco Palacios (San Francisco FC), Richard Peralta (Alianza), Román Torres (Seattle Sounders SC).

Centrocampisti: Ricardo Ávila (KAA Gent), Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Ricardo Buitrago (CSD Municipal), Miguel Camargo (Universidad San Martín de Porres), Adalberto Carrasquilla (Tauro FC), Armando Cooper (Club Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San José Earthquakes), Gabriel Gómez (Bucaramanga), José González (Unión Comercio), Cristian Martínez (Columbus Crew), Valentín Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima), José Luis Rodríguez (KAA Gent).

Attaccanti: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense), Rolando Blackburn (Chorrillo FC), Ismael Díaz (Deportivo La Coruña), José Fajardo (CA Independiente), Roberto Nurse (Mineros Zacatecas), Blas Pérez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sports Boys), Gabriel Torres (CD Huachipato).