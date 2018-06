Panama, Torres: "Con personalità possiamo mettere in crisi il Belgio"

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Il difensore dei Seattle Sounders FC e della Nazionale panamense Roman Torres ha incontrato i media in conferenza stampa, esprimendosi così riguardo al prossimo Mondiale: "Siamo consapevoli che la concentrazione e l'ordine sono la chiave per raggiungere i nostri obiettivi. Al Belgio non dobbiamo concedere spazi. Se avremo personalità, gli complicheremo la vita". Lunedì prossimo Panama esordirà infatti contro il Belgio nell'iridata rassegna russa.