Perù, i pre-convocati di Gareca. Guerrero squalificato, addio alla Russia

Il commissario tecnico del Perù, Ricardo Gareca, ha diramato la lista dei pre-convocati per Russia 2018: 24 nomi, uno di essi dovrà rimanere a casa. Non c'è Paolo Guerrero: la Corte Arbitrale dello Sport di Losanna ha accolto l'appello dell'Agenzia Mondiale Antidoping per estendere di sei mesi la squalifica del giocatore. Pertanto Guerrero non potrà giocare fino a gennaio 2019 e a 34 anni dice addio ai Mondiali. Ricordiamo che il giocatore era risultato positivo a un metabolita della cocaina lo scorso 5 ottobre. La squalifica, inizialmente di 14 mesi, era stata dimezzata dopo che il giocatore era ricorso in appello.

Questa la lista:

PORTIERI: Carceda (Veracruz), Carvallo (UTC), Gallese (Veracruz)

DIFENSORI: Abram (Velez), Advincula (Lobos BUAP), Araujo (Alianza Lima), Corzo (Universitario de Deportes), Loyola (Melgar), Ramos (Veracruz), Rodriguez (Junior Barranquilla), Santamaria (Puebla), Trauco (Flamengo)

CENTROCAMPISTI: Aquino (Lobos BUAP), Cartagena (Veracruz), Cueva (Sao Paulo), Flores (AaB), Hurtado (Vitoria Guimaraes), Pena (Granada), Polo (Portland Timbers), Tapia (Feyenoord), Yotun (Orlando City)

ATTACCANTI: Carillo (Watford), Farfan (Lokomotiv Mosca), Ruidiaz (Morelia)