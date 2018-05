Portogallo, Carvalhal su Renato Sanches: "Non andrà al Mondiale"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico dello Swansea Carlos Carvalhal, ha parlato in conferenza stampa di Renato Sanches, giocatore che fu protagonista col Portogallo all'Europeo vinto in Francia ma che presumibilmente salterà la prossima Coppa del Mondo per infortunio: "Penso che non abbia scelta, non gioca da tempo e gli ho raccomandato di dimenticare la Russia perché se dovesse forzare per farsi convocare, rischia di farsi di nuovo male. E' deluso da questa possibilità, ma è il calcio".