Portogallo, ci sono quattro "italiani" dei 35 preconvocati di Santos

Sono 35 i nomi convocati da Fernando Santos, ct del Portogallo, per il Mondiale in Russia, dove i lusitani arrivano da Campioni d'Europa in carica. Stupiscono in particolare i nomi dell'attacco, con André Silva e Nani inseriti in lista a dispetto di due stagioni molto deludenti in Italia. Dalla Serie A provengono anche due difensori come Mario Rui e Joao Cancelo, in forza rispettivamente al Napoli e all'Inter.

Portieri: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais/Francia), Beto (Goztepe SK/Turchia), Rui Patricio (Sporting CP).

Difensori: Antunes (Getafe/Spagna), Bruno Alves (Rangers/Scotland), Cedric (Southampton/Inghilterra), Joao Cancelo (Internazionale/Italia), Jose Fonte (Dalian Aerbin/China PR), Luis Neto (Fenerbahce/Turchia), Mario Rui (Napoli/Italia), Nelson Semedo (Barcelona/Spagna), Pepe (Besiktas/Turchia), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/Germania), Ricardo (Porto), Rolando (Marseille/Francia), Ruben Dias (Benfica).

Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester City/Inghilterra), Andre Gomes (Barcelona/Spagna), Bernardo Silva (Manchester City/Inghilterra), Bruno Fernandes (Sporting CP), Joao Mario (West Ham United/Inghilterra), Joao Moutinho (Monaco/Francia), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscow/Russia), Rony Lopes (Monaco), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers/Inghilterra), Sergio Oliveira (Porto), William (Sporting CP).

Attaccanti: Andre Silva (AC Milan/Italia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Spagna), Eder (Lokomotiv Moscow/Russia), Gelson Martins (Sporting CP), Goncalo Guedes (Valencia/Spagna), Nani (Lazio/Italia), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas/Turchia).