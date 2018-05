Portogallo, Coentrao rinuncia al Mondiale: "Anno troppo dispendioso"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il laterale portoghese Fabio Coentrao non giocherà il prossimo Mondiale. "La settimana passata, dopo una lunga riflessione, ho detto al ct che dopo una stagione così dispendiosa non mi sento in condizioni di rappresentare la Nazionale al Mondiale. Non volterò mai le spalle al mio Paese e spero di rappresentare il Portogallo altre volte in futuro. Per ora mi limiterò però a fare il tifo da fuori. A presto", il suo messaggio su Instagram. Il lusitano Coentrao, di proprietà del Real Madrid, quest'anno ha giocato in prestito allo Sporting CP.