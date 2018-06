Portogallo, Fernandes: "CR7 è concentrato, non pensa al futuro"

© foto di J.M.Colomo

Manuel Fernandes, centrocampista del Portogallo e del Lokomotiv Mosca, ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto al Mondiale contro la Spagna (venerdì 15). Queste alcune brevi battute sul compagna di squadra Cristiano Ronaldo, al centro di numerose voci di mercato: "Non ho nulla di negativo da dire su Cristiano, sembra concentrato, non sembra preoccupato per il suo futuro".